Дано целое трехзначное положительное число n. составьте программу которая опреде??яет входит ли в него цифра восемь. помогите пожалуйста!!!!!!!!

Информатика
Дано целое трехзначное положительное число n. составьте программу которая опреде??яет входит ли в него цифра восемь. помогите пожалуйста!!!!!!!!
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