Дано:Треугольник ABC-равнобедренный, Один из углов равен 98 градусов Найти:Углы-? Ответьте понятно и как можно быстро!!! ОЧЕНЬ НУЖНО!!! ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!

Дано: АВС - равнобедренный. Один из углов = 98°. Решние:Если <А = 98°, то <В = <С = (180-98):2 = 82:2 = 41°(т.к. углы при основании равны). Если <В = 98°, <С = 98°. Такого треугольника не существует т.к. углы при основании больше 89°. Ответ:98°, 41°, 41°.