Даны четыре дроби 3/5; 5/7; 7/11; 11/13. Три из них перемножили, получилось 3/11. Какие дроби перемножили ? И еще Три бобра построили плотину за 12 дней. Весной плотину см ыло. Тогда бобры позвали соседей и за четыре дня построили такую же плотину. Сколько помощников позвали бобры ?