Даны числа 0,12,25,28,35,36,40. Какие из них можно подставить вместо буквы a в неравенство 30lt;а+5lt;45, чтобы получить верное числовое неравенство? Назовите ещё какое-нибу дь число, при подстановке которого в данное...
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Даны числа 0,12,25,28,35,36,40. Какие из них можно подставить вместо буквы a в неравенство 30lt;а+5lt;45, чтобы получить верное числовое неравенство? Назовите ещё какое-нибу дь число, при подстановке которого в данное неравенство получается верное числовое неравенство.
Ответ(ы):
Гость:
Можно подставить а) 28 б) 35 в) 36
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