Даны числа 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Увеличить каждое чётное число в 2.3.4.раза , а каждое нечётное в 5.6.7.8. раз
Математика
Даны числа 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Увеличить каждое чётное число в 2.3.4.раза , а каждое нечётное в 5.6.7.8. раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*5=5. 1*6=6. 1*7=7. 1*8=8. 2*2=4. 2*3=6. 2*4=8. 3*5=15. 3*6=18. 3*7=21. 3*8=24. 4*2=8. 4*3=12. 4*4=16. 5*5=25. 5*6=30. 5*7=35. 5*8=40. 6*2=12. 6*3=18. 6*4=24. 7*5=35. 7*6=42. 7*7=49. 7*8=56. 8*2=16. 8*3=24. 8*4=32. 9*5=45. 9*6=54. 9*7=63. 9*8=72.
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