Даны числа 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Увеличить каждое чётное число в 2.3.4.раза , а каждое нечётное в 5.6.7.8. раз

Математика

Даны числа 1.2.3.4.5.6.7.8.9. Увеличить каждое чётное число в 2.3.4.раза , а каждое нечётное в 5.6.7.8. раз

Автор: Гость