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Даны числа 21 25 27 29 32 37 выпишите те из них которые являются простыми, составными
Даны числа 21 25 27 29 32 37 выпишите те из них которые являются простыми, составными
Ответ(ы):
Ответил Гость:
21 , 29 , 37- простые , остальные составные
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