Даны числа-25,50,138,873,900,602,124,255 выпишите числа которые делятся на 2 на 5 на 3 на 9 ??а 4 на 25 2. Найдите НОК и НОД чисел 24 и 40

Математика

Даны числа-25,50,138,873,900,602,124,255 выпишите числа которые делятся на 2 на 5 на 3 на 9 ??а 4 на 25 2. Найдите НОК и НОД чисел 24 и 40

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