Даны числа-25,50,138,873,900,602,124,255 выпишите числа которые делятся на 2 на 5 на 3 на 9 ??а 4 на 25 2. Найдите НОК и НОД чисел 24 и 40
Математика
Даны числа-25,50,138,873,900,602,124,255 выпишите числа которые делятся на 2 на 5 на 3 на 9 ??а 4 на 25 2. Найдите НОК и НОД чисел 24 и 40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 2 - 50 138 900 602 124 на 5 - 25 50 900 255 на 3 - 138 873 900 255 на 9 - 873 900 на 4 - 900 124 на 25 - 25 50 900 НОД 24 и 40-8 НОК 24 и 40-120
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