Даны числа:2560,124 168,1313,120,1 000 000,621,622,623,2032,2036,7188,15645 какие из них делаться на:а)4 б)8 в)5

Математика
Даны числа:2560,124 168,1313,120,1 000 000,621,622,623,2032,2036,7188,15645 какие из них делаться на:а)4 б)8 в)5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2560:4=640, 124168:4=31042,120:4=30, 1000000:4=250000, 2032:4=508, 2036:4=509, 7188:4=1797. б)2560:8=320, 124168:8=15521, 120:8=15, 1000000:8=125000, 2032:8=254 в)2560:5=1280, 120:5=24, 1000000:5=200000, 15645:5=3129
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