Даны два простых высказывание В=,,Рубль-валюта России"S=,,Гривна-валюта США"Выбери истинное высказывание 1)Вamp;S _2) B =3) S4)BvS
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Даны два простых высказывание В=,,Рубль-валюта России"S=,,Гривна-валюта США"Выбери истинное высказывание 1)Вamp;S _2) B =3) S4)BvS
Ответ(ы):
Гость:
Ответ B так, как официальная валюта США доллар
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