Даны две группы по 50 диплоидных клеток, каждая из них содержит по 10 хромосом (А,А, В,В,С,С,Е,Е,К,К). Во всех клетках первой группы произошёл митоз , во всех клетках второй шруппы- мейоз . Определите количество дочерних клето...

Гость: Гость:

Митоз это такое деление ядра за которым обычно следует деление цитоплазмы в результате чего из одной родительской клетки образуются две дочерние клетки число хромосом в которых идентично числу хромосом родительской клетки Мейоз это два последовательных деления ядра при одном удвоение хромосом в результате чего из одной родительской клетки образуются четыре дочерние клетки число хромосом в которых в два раза меньше числа хромосом родительской клетки