даны две пересекающиеся прямые.один из углов которые получаются при пересечении этих прямых на 52 градуса больше другого.найди все углы ,образованные заданными прямыми

при пересечении двух прямых образуется две пары равных по величине углов. Сума двух не равных между собой равна 180 градусов (они образуют развернутый угол) Х+(Х+52)=180, 2Х=180-52, Х=128/2 , Х=64 градуса - величина меньшего угла, тогда 64+52=116 градусов - величина большего угла. Ответ: два угла величиной 64 градуса, два угла по 116 градусов