Даны IP-адреса двух компьютеров и маска. Определить, принадлежат ли компьютеры одн??й подсети. 195.120.130.150 - первый компьютер 195.120.130.160 - второй компьютер 255.255.255.224 - маска

Информатика

Даны IP-адреса двух компьютеров и маска. Определить, принадлежат ли компьютеры одн??й подсети. 195.120.130.150 - первый компьютер 195.120.130.160 - второй компьютер 255.255.255.224 - маска

Автор: Гость