Даны IP-адреса двух компьютеров и маска. Определить, принадлежат ли компьютеры одн??й подсети. 195.120.130.150 - первый компьютер 195.120.130.160 - второй компьютер 255.255.255.224 - маска
Информатика
Даны IP-адреса двух компьютеров и маска. Определить, принадлежат ли компьютеры одн??й подсети. 195.120.130.150 - первый компьютер 195.120.130.160 - второй компьютер 255.255.255.224 - маска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По данной маске получим диапазон адресов хостов: 195.120.130.129 - 158. Следовательно ответ отрицательный
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