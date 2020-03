Даны натуральный числа x и y. получить все делители числа x, взаимно простые с y. Паскаль

//Pascal ABC.NET 3.1 сборка 1219 Var x,y,i:integer; function nod(x,y:integer):integer; begin while x*y<>0 do if x>y then x:=x mod y else y:=y mod x; nod:=x+y; end; begin readln(x,y); for i:=1 to x div 2 do if (x mod i=0) and (nod(i,y)=1) then writeln(i); end. Пример ввода: 15 27 Пример вывода: 1 5