Даны прямая m и точка P вне прямой. Строятся всевозможные треугольники АВС, у кото??ых вершины А и В лежат на прямой m, а точка пересечения медиан совпадает с точкой Р. Найдите множество всех положений точки С
Геометрия
Даны прямая m и точка P вне прямой. Строятся всевозможные треугольники АВС, у кото??ых вершины А и В лежат на прямой m, а точка пересечения медиан совпадает с точкой Р. Найдите множество всех положений точки С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это прямая. Назовем её X. Есть 3 варианта положения точки С (прямой X) : 1. параллельная прямой k 2. точка Р лежит между этими прямыми; 3. расстояние от Р до k в два раза меньше чем до X.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Математика
Футбольное поле в форме прямоугольника, длина которого в 3 раза больше ширины, окр??жено со всех сторон дорожкой одинаковой ширины. Разность между ...