Даны растворы электролитов натрия карбоната ( Na2CO3 ) и хлоридной кислоты ( HCl ). Слейте эти растворы по 0.5 мл, аккуратно понюхайте. Напишите, что наблюдается при смешивании

Химия

Даны растворы электролитов натрия карбоната ( Na2CO3 ) и хлоридной кислоты ( HCl ). Слейте эти растворы по 0.5 мл, аккуратно понюхайте. Напишите, что наблюдается при смешивании

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