Даны растворы электролитов натрия карбоната ( Na2CO3 ) и хлоридной кислоты ( HCl ). Слейте эти растворы по 0.5 мл, аккуратно понюхайте. Напишите, что наблюдается при смешивании
Химия
Даны растворы электролитов натрия карбоната ( Na2CO3 ) и хлоридной кислоты ( HCl ). Слейте эти растворы по 0.5 мл, аккуратно понюхайте. Напишите, что наблюдается при смешивании
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2CO3+HCl(разб) = 2NaCl+CO2+H2O Наблюдается выделение газа
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