Даны русские слова и их переводы на белорусский язык светлая- светлая, свешивала-звешвала, слева - злева, снег снег, снимала-знiмала. перевод какого из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с? смешивала...

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Даны русские слова и их переводы на белорусский язык светлая- светлая, свешивала-звешвала, слева - злева, снег снег, снимала-знiмала. перевод какого из этих русских слов будет начинаться в белорусском языке с буквы с? смешивалась, смирилась, сменялась, смягчалась, смеялась.

Автор: Гость