Даны русские слова и их польские соответствия , записанные в транскрипции ((W)-звук , средний между (у) и (в)); молот - (мwoт),горох-(грох),город-(грут),жёлоб-(жwуп),холод-(хwут). Как звучат польские соответствия слов порог,мор...

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Даны русские слова и их польские соответствия , записанные в транскрипции ((W)-звук , средний между (у) и (в)); молот - (мwoт),горох-(грох),город-(грут),жёлоб-(жwуп),холод-(хwут). Как звучат польские соответствия слов порог,мороз,голос? а) (прог) (мруз) (гwос); б) (прук) (мрос) (гwус); в) (прок) (мрус) (гwус); г) (прок) (мрос) (гwoc); д) (прук) (мрус) (гwос)

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