Даны схемы взаимных превращений веществ А, Б и В. Б+O2→A+H2OБ+O2→A+H2O Б+O2−→−−кат.B+H2OБ+O2→кат.B+H2O A+H2→БA+H2→Б Известно, что одно из этих взаимодействий является одной из стадий производства азотной кислоты. Установит...
Химия
Даны схемы взаимных превращений веществ А, Б и В. Б+O2→A+H2OБ+O2→A+H2O Б+O2−→−−кат.B+H2OБ+O2→кат.B+H2O A+H2→БA+H2→Б Известно, что одно из этих взаимодействий является одной из стадий производства азотной кислоты. Установите вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - N2 Б - NH3 В - NO 1) 4NH3 + 3O2 ------> 2N2 + 6H2O 2) 4NH3 + 5O2 ---kat---> 4NO + 6H2O 3) N2 + 3H2 ------> 2NH3 Одна из стадий получения азотной кислоты - 2-ая реакция. Дальше из NO получают NO2, а потом по реакции 4NO2 + 2H2O + O2 ------> 4HNO3
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