Даны схемы взаимных превращений веществ А, Б и В. Б+O2→A+H2OБ+O2→A+H2O Б+O2−→−−кат.B+H2OБ+O2→кат.B+H2O A+H2→БA+H2→Б Известно, что одно из этих взаимодействий является одной из стадий производства азотной кислоты. Установит...

Химия

Даны схемы взаимных превращений веществ А, Б и В. Б+O2→A+H2OБ+O2→A+H2O Б+O2−→−−кат.B+H2OБ+O2→кат.B+H2O A+H2→БA+H2→Б Известно, что одно из этих взаимодействий является одной из стадий производства азотной кислоты. Установите вещества.

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