Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со зв...

Русский язык

Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со звуком [ з ]. |

Автор: Гость