Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со зв...

Русский язык
Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со звуком [ з ]. |
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)раз 1 резина Кольский поземка резкий 2 розовый разговор
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Составьте план рассказа о Великой Отечественной войне
Ответить
Другие предметы
ПЕРЕВЕДИТЕ МНЕ СРОЧНО С ТАТАРСКОГО НА Р1.чикыл йөзә белә.2.Чикыл басмадан яр буена ??гылып төшкән.3.Яр буеннан ата мәче Мырый килгән.4.Чикыл суда б...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 752 номер.
Ответить
Қазақ тiлi
Аке аскар тау шыгарма
Ответить
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC биссектриса угла А пересекает сторону BC в точке ??. Найдите углы треугольника, если AKB - 132 градуса.
Ответить