Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со зв...
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Даны слова: раз, розовый, резина, разговор, скользкий, мороз, поземка, резки , Запиши слова в нужный столбик таблицы. Обрати внимание: некоторые слова нельзя записать ни в один из столбиков. | Слова со звуком [з]. | Слова со звуком [ з ]. |
Ответ(ы) на вопрос:
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1)раз 1 резина Кольский поземка резкий 2 розовый разговор
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