Даны слова: трава, травка, травяной, травяные, в травку, травы. 1. Найти родственные ??лова. 2. Найти разные формы одного слова (записать парами)
Русский язык
Даны слова: трава, травка, травяной, травяные, в травку, травы. 1. Найти родственные ??лова. 2. Найти разные формы одного слова (записать парами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трава травка формы слова а родственные слова травянные в травку травы
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