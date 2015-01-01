Даны слова:весна, окно, лодка, смазка, шубка, сосна, полезный, травка Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне слова.
Даны слова:весна, окно, лодка, смазка, шубка, сосна, полезный, травка Объедини эти слова в две группы в зависимости от того, какая орфограмма есть в корне слова.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 группа- безударная гласная в корне слова, проверяемая ударением весна (вёсны, хотя считается словарным словом), окно ( окна), сосна (сосны), полезный (польза). 2 группа- парная согласная в корне слова (другими словами, оглушение согласной, которую можно проверить) лоДка (лодочка), смаЗка (смазывать), шуБка (шубы), траВка (трава).