Даны сокращенные ионные уравнения а) Al+3OH=AL(OH)3ъ б)СаСО3+2Н=Са+СО2+Н2О в)Сu(OH)2+2H=Cu+2H2O Напишите полные ионные и молекулярные уравнения реакций Помогите пож=та!:*
Химия
Даны сокращенные ионные уравнения а) Al+3OH=AL(OH)3ъ б)СаСО3+2Н=Са+СО2+Н2О в)Сu(OH)2+2H=Cu+2H2O Напишите полные ионные и молекулярные уравнения реакций Помогите пож=та!:*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3+3NaOH=Al(OH)3+3Nacl al(3+)+3Cl(-)+3Na(+)+3OH(-)=Al(OH)3+3Na(+)+3Cl(-) СаСО3+2НCl=СаCl2+СО2+Н2О Са(2+)+СО3(2-)+2Н(+)+2Cl(-)=Са(2+)+ 2Cl(-)+СО2+Н2О Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O Cu(OH)2+2H(+)+SO4(2-)=Cu(2+)+SO4(2-)+2H2O
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