Даны: соляная кислота, хлорид меди(2), гидроксид латвия, хлорид железа (3), карбонат магния Получить: оксид железа (3) , хлорид магния , медь
Химия
Даны: соляная кислота, хлорид меди(2), гидроксид латвия, хлорид железа (3), карбонат магния Получить: оксид железа (3) , хлорид магния , медь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я полагаю это гидроксид натрия. 1.FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 2Fe(OH)3⇒Fe2O3+3H2O 2.MgCO3+2HCl=MgCl2+H2O+CO2↑ 3.CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl Cu(OH)2⇒CuO+H2O из предложенных реактивов нельзя получить медь, вероятно предполагается восстановление СuO+H2⇒Cu+H2O
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