Даны три числа сумма которых равна 222 первое число больше второго на пять а третье число меньше второго на пять Найдите большее из этих трёх чисел
Математика
Даны три числа сумма которых равна 222 первое число больше второго на пять а третье число меньше второго на пять Найдите большее из этих трёх чисел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I---- x+5 II - x vsego 222 III - x-5 x+x+5+x-5=222 3x=222 x=222:3 x=74 I 74+5=79 II 74 III 74-5=69 ⇒ otvet 79
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