Даны три числа сумма которых равна 222 первое число больше второго на пять а третье число меньше второго на пять Найдите большее из этих трёх чисел

Математика

Даны три числа сумма которых равна 222 первое число больше второго на пять а третье число меньше второго на пять Найдите большее из этих трёх чисел

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