Даны три предложения: 1) Стоит ли есть поедом подчинённого, если его не перевариваешь? 2) Когда вокруг несут дичь – звереешь. 3) Лошадь любила выпить и закусить удила. Выпишите из этих предложений фразеологизмы, укажите их ...

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Даны три предложения: 1) Стоит ли есть поедом подчинённого, если его не перевариваешь? 2) Когда вокруг несут дичь – звереешь. 3) Лошадь любила выпить и закусить удила. Выпишите из этих предложений фразеологизмы, укажите их значения и определите, что произошло с их значениями в данном контексте.

Автор: Гость