Даны три предложения: 1) Стоит ли есть поедом подчинённого, если его не перевариваешь? 2) Когда вокруг несут дичь – звереешь. 3) Лошадь любила выпить и закусить удила. Выпишите из этих предложений фразеологизмы, укажите их ...
Русский язык
Даны три предложения: 1) Стоит ли есть поедом подчинённого, если его не перевариваешь? 2) Когда вокруг несут дичь – звереешь. 3) Лошадь любила выпить и закусить удила. Выпишите из этих предложений фразеологизмы, укажите их значения и определите, что произошло с их значениями в данном контексте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) есть поедом- насаждать, относиться к нему со злобой, вечно попрекать, унижать ( не перевариваешь - нетерпим к нему, когда кто-то тебя раздражает) 2) несут дичь- говорят не пойми что (чепуху, чушь, бред), небылицы ( звереешь- злишься) 3) закусить удила - в возбужденном состоянии не управлять уздой, нестись вскачь выражения обрели переносное значение
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