Даны целые числа A и B,если числа не равны,то заменить каждое из них одним и тем числом,равным большему из исходных,а если равны то заменить оба нулями Входные данные A)A=6,B=6 Б)A=10,B=3

Информатика

Даны целые числа A и B,если числа не равны,то заменить каждое из них одним и тем числом,равным большему из исходных,а если равны то заменить оба нулями Входные данные A)A=6,B=6 Б)A=10,B=3

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