Даны уравнения двух параллельных прямых. 3x-2y-1=0 и 3x-2y-13=0 Составить уравнение прямой, проходящей посередине между ними.

Гость: Гость:

Представьт себе параллельные прямые. Они пересекают ось ординат при х=0. Одна в точке у=6,5, другая при у=0,5. Точка посередине у=3,5. Уравнение параллельной прямой 3х-2у-с=0 Известно, что 2*3,5-с=0. С=7