Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb
Математика
Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3=2Л+2М 0=-2Л-3М Сложим два уравнения -3=-М, М=3 Л найдём из второго уравнения Л=-3/2М=-9/2 с=-9/2а+3b
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