Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb

Математика

Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb

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