Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb

Математика
Даны векторы a {2;-2}, b{2;-3}, c{-3;0}. Найдите такие числа лямбада(Л) и мю(М) чтобы выполняло??ь векторное равенство c=Лa+Mb
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3=2Л+2М 0=-2Л-3М Сложим два уравнения -3=-М, М=3 Л найдём из второго уравнения Л=-3/2М=-9/2 с=-9/2а+3b
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в последовательности ттц ага ??гц определите структуру второй цепи ДНК содержание гуанина и цито...
Ответить
Английский язык
III. Раскройте скобки, употребив правильную глагольную форму. а) There (1 - be) a very interesting story in the morning paper about a man who j...
Ответить
Математика
1) 7d-12приb=16 2) 45:d+41приd=5 3)86-n:5при n=80
Ответить
История
Какие народы оказались под властью римской империи?
Ответить
Алгебра
Пожалуйста ооочень надо! Срочно помогите!!! Даны векторы а и б. !а!=7 !б!=кореньиз2, угол между векторами а и б=135 найти: а) координаты вектор...
Ответить