Даны векторы n(-3;4) и k(1;2). Найдите координаты вектора b, если b=3n-4k. С решением срочно. 1) (-2;6) 2) (-13;4) 3) (-5;20) 4) (-4;2)

Геометрия

Даны векторы n(-3;4) и k(1;2). Найдите координаты вектора b, если b=3n-4k. С решением срочно. 1) (-2;6) 2) (-13;4) 3) (-5;20) 4) (-4;2)

Автор: Гость