Даны вещества формулы которых:А. NaOH Б. H3PO4 В. K2CO3 Г. C2H2 Д. ZnO Е. CO2 Ж. Ca З. CH3COOH Дайте полную классификацию этих веществ, назовите вещ ества.

А. Щелочь(растворима в воде), сильное основание- гидроксид натрия Б. Слабая, кислородсодержащая, трехосновная ортофосфорная кислота В. Нормальная (средняя) соль- карбонат калия Г. Органическое вещество- ацетилен(по-другому этин) Д. Оксид-амфотерный, оксид цинка Е. Кислотный оксид, название- оксид углерода(4) или углекислый газ Ж. Кальций, металл 2 группы главной подгруппы Периодической системы Менделеева З. Карбоновая кислота, этановая или уксусная кислота.