Даны вещества: Fe, H3PO4, H2SO4 (р-р), NaOH, FeCl3, H2O2. Используя воду и необходимые вещества то??ько из этого списка, получите в две стадии гидроксид железа(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обм...

Химия

Даны вещества: Fe, H3PO4, H2SO4 (р-р), NaOH, FeCl3, H2O2. Используя воду и необходимые вещества то??ько из этого списка, получите в две стадии гидроксид железа(II). Опишите признаки проводимых реакций. Для реакции ионного обмена напишите сокращенное ионное уравнение реакции

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