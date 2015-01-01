Даны звуки:[у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]. Раздели эти звуки на две группы. Одну из выделенных тобой групп можно разделить ещё на две группы. Предложи два способа того, как это можно сделать. ...
Даны звуки:[у], [с’], [ы], [п], [д], [р], [й’], [а], [ч’]. Раздели эти звуки на две группы. Одну из выделенных тобой групп можно разделить ещё на две группы. Предложи два способа того, как это можно сделать.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 группа у ы а они гласные.2 группа это с п д р ч й они согласные ........понял