Даполните сказ у нас в лагере живут три маленьких зайчонка Зайцы - очень весёлый н??род самого утра они затевают игры с беготнёй и прыжками Утомившись после этой утренней зарядки они просят завтракать Зайчата очень привязались ...

Русский язык

Даполните сказ у нас в лагере живут три маленьких зайчонка Зайцы - очень весёлый н??род самого утра они затевают игры с беготнёй и прыжками Утомившись после этой утренней зарядки они просят завтракать Зайчата очень привязались к нам Но однажды наши воспитанники всей гурьбой удрали в лес

Автор: Гость