Даполните сказ у нас в лагере живут три маленьких зайчонка Зайцы - очень весёлый н??род самого утра они затевают игры с беготнёй и прыжками Утомившись после этой утренней зарядки они просят завтракать Зайчата очень привязались ...
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Даполните сказ у нас в лагере живут три маленьких зайчонка Зайцы - очень весёлый н??род самого утра они затевают игры с беготнёй и прыжками Утомившись после этой утренней зарядки они просят завтракать Зайчата очень привязались к нам Но однажды наши воспитанники всей гурьбой удрали в лес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы, конечно, очень огорчились. Пропали, пропали зайчата! Но напрасно мы волновались: едва настало время сна, все зайцы в полном сборе явились домой! И мы увидали, что нашим зайчатам вполне можно доверять: они уже привыкли к дисциплине!
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