Даррелл моя семья и звери краткое содержание

Джеральд Даррелл с детства увлекался биологией, зоологией и природой вообще, чем вызывал бурное негодование во всей семье. Просто так написать краткое содержание не получится: события там плещут через край, но если Вы эту книгу не читали - обязательно прочтите))))) Джерри писал лёгким юморным языком)))) В этой книге Джеральд описывает пребывание всей его семьи на греческом острове Корфу. В начале он предполагал, что эта книга будет чисто ботанико-зоологической, но, как он сам писал: "Я допустил серьёзную ошибку, пустив на первые страницы книги своих родных". Его семья попадала в самые смешные передряги. Сразу скажу, для пояснения самого смешного в характерах его родных, что самому старшему его брату, Ларри, было 21, старшему брату Лесли - 19, старшей сестре Марго - 18, ему самому было лет 10, а мамин возраст не указывается, потому что, по словам Джерри: "Она никогда не вспоминала о своих днях рождения". Очень рекомендую эту книгу)))) Смеяться будете каждые пять минут :))