Даша и Маша одновременно.начали переплыв.речку. Маша плывет в 3 раза быстрее Даши.Через 4 мин.выяснилось,что Даша проплыла 24 м.,а Маше осталось проплыть 36 м. Через сколько мин.переплывет речку Даша?

Математика

Даша и Маша одновременно.начали переплыв.речку. Маша плывет в 3 раза быстрее Даши.Через 4 мин.выяснилось,что Даша проплыла 24 м.,а Маше осталось проплыть 36 м. Через сколько мин.переплывет речку Даша?

Автор: Гость