Даша и Маша одновременно.начали переплыв.речку. Маша плывет в 3 раза быстрее Даши.Через 4 мин.выяснилось,что Даша проплыла 24 м.,а Маше осталось проплыть 36 м. Через сколько мин.переплывет речку Даша?
Математика
Даша и Маша одновременно.начали переплыв.речку. Маша плывет в 3 раза быстрее Даши.Через 4 мин.выяснилось,что Даша проплыла 24 м.,а Маше осталось проплыть 36 м. Через сколько мин.переплывет речку Даша?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24м/4мин=6м в мин плывет Даша 6*3=18м в мин плывет Маша 36м/18=2 мин осталось плыть Маше 4+2=6 мин всего плыл. Маша 6*3=18 мин плыла даша
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