Дать характеристику предложениям 3, 4, 5, 6, ...Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался,воздух дрогнул кругом. Уж не гром ли?! Вы выходите из оврага... Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет Туча ли на дв...

Русский язык
Дать характеристику предложениям 3, 4, 5, 6, ...Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался,воздух дрогнул кругом. Уж не гром ли?! Вы выходите из оврага... Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет Туча ли на двигается? Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Туча растёт всё вдруг потемнело... Скорей! Вон виднеется сенной сарай.Вы добежали,вошли... Какой дождик?! Какова молния?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное восклицательные простое распрастранёное это 3 предложение 4-повествовательное не восклицательное простое распространёное 5-тоже как и в 4 предложение 6тоже как 5и4предложение
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