Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещени?? химического равновесия вправо. CO+O2=2CO2+Q

Химия
Дать характеристику реакции по различным признакам. Рассмотреть условия смещени?? химического равновесия вправо. CO+O2=2CO2+Q
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. уменьшить температуру 2.. увеличить концентрацию исходных веществ СО и О2 3. уменьшить концентрацию продукта реакции СО2 реакция экзотермическая, соединения, необратимая
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