Дать полную характеристику, используя все типы классификации химических реакций Mg+2HBr2---MgBr2+H2+Q
Химия
Дать полную характеристику, используя все типы классификации химических реакций Mg+2HBr2---MgBr2+H2+Q
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Реакция замещения, ОВР, гетерогенная, некаталитическая, экзотермическая
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