Дать развернутые ответы на вопросы: 1. Образ рассказчика в рассказе "Судьба человека" Шолохова; 2. Тема дома и семьи в рассказе; 3. Нравственный подвиг Советского солдата.

Литература

Дать развернутые ответы на вопросы: 1. Образ рассказчика в рассказе "Судьба человека" Шолохова; 2. Тема дома и семьи в рассказе; 3. Нравственный подвиг Советского солдата.

Автор: Гость