Дать развернутые ответы на вопросы: 1. Образ рассказчика в рассказе "Судьба человека" Шолохова; 2. Тема дома и семьи в рассказе; 3. Нравственный подвиг Советского солдата.

Литература
Дать развернутые ответы на вопросы: 1. Образ рассказчика в рассказе "Судьба человека" Шолохова; 2. Тема дома и семьи в рассказе; 3. Нравственный подвиг Советского солдата.
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