Даты правления Генриха 8 Тюдора,Людовика 13 Бурбона и Людовика 14 Бурбона
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Даты правления Генриха 8 Тюдора,Людовика 13 Бурбона и Людовика 14 Бурбона
Ответ(ы):
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Генрих 8 Тюдор-1509-1547 король Англии,1509-1541 повелитель Ирландии,1541-1547 король Ирландии. Людовик 13 Бурбон-1610-1643 король Франции,1610-1643 король Новарри,1601-1610 Дофин Франции. Людовик 14 Бурбон-1643-1715 король Франции,1643-1715-король Новарри,1638-1643 Дофин Франции.
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