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даты прихода весны по старинным народным календарям
даты прихода весны по старинным народным календарям
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Начало весны наши прадеды встречали 20 или 21 марта ((День весеннего равноденствия)
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