Dave: Hi Tim. What's up? Tim: Oh, hi Dave! What are you doing here? Dave: Oh, I've joined the Eco-helpers club. Tim: Oh yeah, I've heard about that. Sally collects rubbish for recycling in the park every Saturday morning, do...
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Dave: Hi Tim. What's up? Tim: Oh, hi Dave! What are you doing here? Dave: Oh, I've joined the Eco-helpers club. Tim: Oh yeah, I've heard about that. Sally collects rubbish for recycling in the park every Saturday morning, doesn't she? Dave: That's right. She's been doing that for a month. I've been building nesting boxes. Tim: Nesting boxes? Dave: Well, there aren't many trees left in the city for birds to build their nests. If we don't help them, they will have to leave the city. Tim: That's interesting. What else have you been doing? Dave: We've been planting trees and cleaning out ponds for a week now that the weather's good. Tim: Your club sounds wonderful. I could join as well, couldn't I? Dave: Of course you could. We really need volunteers, but you have to see Miss Jackson first. She'll tell you what to do. Tim: Sounds great! I'll join first thing Monday morning. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕВЕСТИ ДИАЛОГ. ДАМ 20 БАЛЛОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D:привет том.Как дела? T:о,привет дэйв!Что ты тут делаешь? D:Я вступил в клуб помощников экологии T:о да,я слышал об этом.Салли собирает мусор для переработки в парке каждое утро в субботу,не так ли? D:Это правда.Она делает это уже месяц.Я строю гнездовые коробки T:Гнездовые коробки? D:Ну,не так много деревьев осталось в городе для птиц строящих их гнезда.Если мы не поможем им они должны будут покинуть город T:Это интересно.Что еще ты делаешь? D:Мы выращиваем деревья и убираем пруд неделю сейчас потому что погода хорошая T:ваш клуб звучит потрясающе.Я могу присоединиться,не так ли? D:конечно можешь.Нам правды нужны волонтеры но сначала ты должен встретиться с мисс Джексон.Она скажет что тебе делать T:Звучит круто!Я присоединюсь сразу в понедельник утром
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