Давление 3 моль водорода в сосуде при температуре 300к равно р1. Каково давление 1 мо??я водорода в в этом сосуде прм 600к? 1) 3/2р1 2) 2/3р1 3) 1/6р1 4) 6р1
Физика
Давление 3 моль водорода в сосуде при температуре 300к равно р1. Каково давление 1 мо??я водорода в в этом сосуде прм 600к? 1) 3/2р1 2) 2/3р1 3) 1/6р1 4) 6р1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано : V1=3моль Т1=300К V2=1моль Т2=600К р2-? Решение : р1 × V = v1×R×T1 p2×V=v2×R×T2 p1×V/p2×V=V1×R×T1/V2×R×T2 p1/p2=V1×T1/V2×T2 p2=p1×V2×T2/V1×T1=p1×1×600/3×300=2/3p1 p2=2/3p1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Биология
Что усиливает работу сердца? 1)ионы железа 2)гормон роста 3)симпатическая неравная ??истема 4) парасимпатическая нервная система