Давление 3 моль водорода в сосуде при температуре 300к равно р1. Каково давление 1 мо??я водорода в в этом сосуде прм 600к? 1) 3/2р1 2) 2/3р1 3) 1/6р1 4) 6р1

Физика

Давление 3 моль водорода в сосуде при температуре 300к равно р1. Каково давление 1 мо??я водорода в в этом сосуде прм 600к? 1) 3/2р1 2) 2/3р1 3) 1/6р1 4) 6р1

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