Давление ,создаваемое коренными зубами человека,достигает 800 Н/см2.Чему равна сила давления,создаваемая одним зубом,если принять площадь его опоры равной 40мм2

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Дано: Р = 800 Н/см² S = 40 мм² = 0,4 см² F - ? Решение: Есть формула для нахождения давления: P = F/S, из этой формулы выразим силу: F = P · S F = 800 · 0.4 = 320 Н Ответ: Сила давления создаваемая одним зубом равна 320 Н.