давний горячий левый новый белый далёкий правый светлый поздний крепкий.Образуйте от этих слов и запишите наречия с суффиксом а или о используя приставки в во до за из на с
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давний горячий левый новый белый далёкий правый светлый поздний крепкий.Образуйте от этих слов и запишите наречия с суффиксом а или о используя приставки в во до за из на с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
издавна,догоряча,слева,снова,добела,издалека,справа,засветло,допоздна,докрепка
Гость:
Издавна, сгоряча, налево, снова, набело, издалека, направо, засветло, допоздна, накрепко.
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