давний горячий левый новый белый далёкий правый светлый поздний крепкий.Образуйте от этих слов и запишите наречия с суффиксом а или о используя приставки в во до за из на с

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давний горячий левый новый белый далёкий правый светлый поздний крепкий.Образуйте от этих слов и запишите наречия с суффиксом а или о используя приставки в во до за из на с

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