дай краткую запись задачи любым способом
Математика
дай краткую запись задачи любым способом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І полка - 25книг } ?книг ІІ - ?, на 8книг больше 25+8+25=58(кн) Ответ: на двух полках 58 книг
Гость:
яблоки + груши + апельсины = всего 8 шт. ? на 3 > ? я + г ??
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