дай краткую запись задачи любым способом

Математика
дай краткую запись задачи любым способом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І полка - 25книг                                          } ?книг ІІ - ?, на 8книг больше   25+8+25=58(кн) Ответ: на двух полках 58 книг
Гость:
яблоки +  груши + апельсины  = всего  8 шт.     ? на 3 >     ? я + г            ??
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