Дайте характеристику политической системы Руси в XIII веке

Русь была разделена на множество княжеств,каждое княжество было отдельным государством,началась борьба между Тверью и Москвой за Великое Владимирское Княжение, на Русь вторгаются монголо-татары с юга и разоряют Русь, Тевтонский орден и Орден меченосцев с севера, натиску татаров противостоять не смогли, попали под иго, шведов и немцев отбили дважды: первый раз в 1240 в Невской битве, затем 5 апреля 1242 года на Чудском озере.