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Дайте характеристику Солнца по температуре, светимости, размерам.
Дайте характеристику Солнца по температуре, светимости, размерам.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Жаркое, Яркое, Большое
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