Дайте харктеристику Кирилу Пертровичу Троекурову
Разное
Дайте харктеристику Кирилу Пертровичу Троекурову
Ответ(ы):
Гость:
Он был не очень умный, никогда не признавал ошибок ,любил выезжать на охоту дальше плохо помню нам его года 2 назад задавали
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