Дайте краткую характеристику главным героям сказки маленький принц маленький принц летчик лис роза змея корольгеограф честолюбецфонарщик пьяница

1.Золотые кудри,с добрыми глазами.Трудолюбив,когда он путешествовал он переживал за свою розу.Он не понимал взрослых. 2.Лётчик-это сам автор,который это всё рассказывает.Он всё же и взрослый,но в душе он ребёнок. 3.Лис-это друг Маленького Принца.Он встретил Маленького Принца на Земле и научил его любить. 4.Роза очень обидчивая и капризна.Но она полюбила Маленького Принца.Когда он уже улетал транствовать она заплакала.Перед ним она плакать не хотела.Это был очень гордый цветок. 5.Это пример того,что нужно судить по делам.Она хитрая и доброжелательная. 6.Для Короля все были холопами.Важная особа. 7.Географ всё записывал,что говорили ему путешестенники.Хоть он сам не разу не путешествовал. 8.Честолюбиц слушал только то,что его похвалят.Потому что он был один на свой планете. 9.Фонарщик каждую секунду включал и выключал фонарь.Он жил на маленькой планете.Где помещался только он и фонарь. 10.Пьяница он пил,потому что хотел забыть что он пьёт. Надеюсь помогла.Если не читал(а),то прочитай!Отличный рассказ или же сказка)